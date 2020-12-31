كتائب القسام تنعى أحد عناصرها وسط غزة بعد وفاته بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الخميس، وفاة أحد عناصرها في غزة، إثر إصابته بفيروس (كورونا).



وقالت كتائب القسام في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن المجاهد علي عبيد أبو غرقود (63 عامًا) من بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، توفي نتيجة إصابته بـ (كورونا).