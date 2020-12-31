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أبوغزالة: ترامب سيبقى في البيت الأبيض وسيتسبب بحرب أهلية في أمريكا

أبوغزالة: ترامب سيبقى في البيت الأبيض وسيتسبب بحرب أهلية في أمريكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد المفكر الاقتصادي، الدكتور طلال أبوغزالة، أن العام 2020 كان عام الأزمات، حيث هزت العالم فيه أحداث مختلفة أبرزها أزمة (كورونا)، التي كانت لها تداعيات اقتصادية جسيمة على العالم.

واستعرض أبوغزالة أحداث عام 2020 وتوقعاته لهذا العام، حيث توقع قبل سنوات، أن يكون 2020 عام الأزمات، مؤكداً أنهذه التوقعات التي قد أطلقها في وقت سابق عبارة عن استنتاجات لدراسات مختلفة، وبعضها يستند لنتائج أبحاث أجرتها مراكز دولية مرموقة، كما أنها عبارة عن تحليلات لتصريحات كبار المسؤولين.

وأوضح، أن توقعاته عن أحداث سلبية ليست إلا تحذيرات للاستعداد للأسوأ، معرباً عن سعادته لعدم تحقق البعض منها، لكنه أصر على أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، سيبقى في البيت الأبيض.

وقال: "ما زلت مصراً على أن ترامب لن يترك البيت الأبيض، وما زلت أصر على توقعات بوقوع حرب أهلية داخلية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن ترامب سيعلن الحرب، كي يبقى في الحكم، ويصبح القائد العسكري، إذ إن أمريكا ترامب لا ترى إلا الصين".

وأشار أبوغزالة إلى أن الكثيرين خالفوني في الرأي، عندما تحدثت عن وقوع كساد كبير في 2020، وقالوا: إننا سنشهد فترة ازدهار في 2020، والآن هناك حديث عن انتعاش في 2021، إلا أن بعض الدراسات قالت: إن العالم سيواجه في 2021 انكماشاً بناتجها القومي، باستثناء الصين.

وحذر المفكر الاقتصادي العربي، من أن العام القادم، سيكون عاماً صعباً في جميع المواضيع، التي تحدث عنها في 2020.

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