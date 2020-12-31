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رام الله - دنيا الوطن

قال جاد إسحق، مدير معهد الأبحاث التطبيقية (أريج): إن عام 2020 شهد أكبر هجمة استيطانية منذ عام 1967، حيث تمت المصادقة على إقامة 10 آلاف وحدة استيطانية في أماكن مختلفة من محافظات الضفة، إضافة إلى شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية.



وأضاف اسحق: أن سطات الاحتلال، تسعى من هذا التصعيد الاستيطاني إلى السيطرة على المزيد من أراضي المواطنين، وتحويل المدن والقرى بالضفة إلى كنتونات منعزلة، وفي المقابل ربط المستوطنات ببعضها البعض، وهو ما يمثل نظام فصل عنصري.