العالول: وباء الاستيطان المستمر هو عدو السلام

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول: إن أبناء شعبنا الذين يتعرضون بشكل يومي ومستمر لاعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه في ظروف معيشية وبيئية صعبة للغاية هم حراس وحماة الأرض الذين نعمل من اجل دعمهم وتعزيز صمودهم ووجودهم على هذه الأرض الفلسطينية.



وأوضح العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، بأن الاستيطان أثر بشكل سلبي وكبير على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كونه مزق الأراضي الفلسطينية، وجعل منها مجموعة من المعازل، حيث يجب إدراك أن وباء الاستيطان المستمر، هو عدو السلام، وأن الصراع مع الاحتلال دائم ومستمر، وأن نضال شعبنا الفلسطيني، ضد هذا الاحتلال، لن يتوقف حتى زواله.



وأضاف العالول: إنه في هذه المرحلة، يتكثف الاستيطان بشكل كبير، استثماراً لمرحلة انتقالية جديدة، وفي المقابل فإن النضال الفلسطيني، يتكثف في مواجهة الاحتلال والاستيطان من قبل أبناء شعبنا، الذين استطاعوا، وتمكنوا من إزالة بعض البؤر الاستيطانية في كثير من المواقع.



وأكد العالول، أن القانون الدولي والعالم أجمع، يرفض الاستيطان بكل أشكاله، ويعتبره عملاً غير شرعي، وأنه عقبة أمام السلام وخلال الفترة الماضية، حاولت إدارة ترمب إعطاء الاستيطان شرعية، من خلال إيقاف وسم بضائع المستوطنات وزيارة المسؤولين الأمريكيين إلى بعض المستوطنات بالضفة، وغيرها، ولكن كل هذه القرارات والأفعال، سوف لن تعطي صفة شرعية للاستيطان بأي حال من الأحوال.