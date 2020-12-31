مركز فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) بين الأسرى إلى 141 أسيراً

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رام الله - دنيا الوطن

حمَّل مركز فلسطين لدراسات الأسرى، سلطات الاحتلال وإدارة سجونها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في (النقب) بعد إصابة أسير في السجن بفيروس (كورونا) نتيجة استهتار الاحتلال بحياتهم.



وأكد مركز فلسطين، أن عدداً من الأسرى في قسم 3 بسجن (النقب)، اشتكوا من أعراض مشابهة لـ (كورونا) منذ أيام، إلا أن الاحتلال، ماطل في إجراء فحوصات لهم أو حجرهم، واليوم تم التأكد من إصابة أحدهم بالفيروس، مما استدعى إغلاق القسم بالكامل، حيث إن الأسير المصاب، خالط غالبية الأسرى البالغ عددهم 73 أسيراً.



وقال الباحث رياض الأشقر، مدير المركز: "ان استهتار الاحتلال وعدم اتخاذ إجراءات سريعة لمحاصرة الوباء يتسبب في انتشاره

داخل السجون، حيث يماطل في عزل ممن تظهر عليهم أعراض قريبة من أعراض (كورونا)، أو إجراء مسحات سريعة لهم، الأمر الذى يتسبب في اتساع رقعة الخطر على الأسرى، وهذا ما جرى في سجن (جلبوع) قبل عدة أسابيع، وأدى لأصابه أكثر من 100 أسير".



وأشار الأشقر إلى أن أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في سجون الاحتلال، ارتفعت بعد إصابة الأسير في (النقب) اليوم

إلى 141 أسيراً، بينما هناك العشرات من الأسرى المخالطين، تم حجرهم، ومن المرجح أن ترتفع أعداد المصابين إلى أكثر من ذلك بعد إجراء فحوصات لهم.



واعتبر أن ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا)، نتيجة طبيعية لاستهتار الاحتلال بحياتهم، وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار الجائحة بين الأسرى أو الحد منها، وخاصة مع دخول الشتاء وانتشار الانفلونزا، التي تشابه أعراضها الإصابة بفيروس (كورونا).



وحذر من الخطورة الحقيقية على حياة الأسرى في سجون الاحتلال، في ظل استمرار استهتار الاحتلال بحياة الأسرى، حيث

يرفض الفحص الفوري للأسرى، الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة لأعراض (كورونا)، أو نقلهم إلى أماكن أخرى بعيدة عن الاكتظاظ، إلى حين إجراء فحوصات لهم، وهذا الأمر يسهل عملية انتشار الفيروس داخل السجون، واستفحاله بين الأسرى.



وجدد الأشقر، مطالبته لمنظمة الصحة العالمية، بالخروج عن صمتها تجاه الجريمة الصحية التي يتعرض لها الأسرى، وإرسال

لجنة طبية بشكل عاجل للسجون؛ للاطلاع على الأوضاع هناك، كذلك الضغط على الاحتلال، لضمان تطعيم الأسرى باللقاح الخاص المضاد لفيروس (كورونا).