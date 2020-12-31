روحي فتوح يكشف أنباء جديدة حول رواتب موظفي السلطة بغزة والتقاعد المالي وتفريغات 2005

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) روحي فتوح، اليوم الخميس، عن أنباء جديدة لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.وقال فتوح في حديث لإذاعة (صوت الوطن) المحلية، إنه سيتم إلغاء التقاعد المالي، وصرف رواتب كاملة بداية شهر شباط/ فبراير المقبل.وأوضح، أنه سيتم خلال العام المقبل، الحديث عن حلول جدية لملف تعيينات 2005، واعتمادهم تحت بند موظف برتبة جندي.وكشف عن إعادة حقوق 25% من رواتب موظفي غزة، وبالتالي تحقيق مساواة بين موظفي القطاع والضفة.وفي ملف المصالحة، قال فتوح: إن حركة (فتح) وخلال 24 ساعة، تنتظر رد (حماس) بخصوص ملف إجراء الانتخابات العامة.