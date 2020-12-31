شؤون فلسطينية

اللجنة الحكومية بغزة: سنستمر بالإغلاق الجزئي ولن نذهب إلى الإغلاق الكامل

اللجنة الحكومية بغزة: سنستمر بالإغلاق الجزئي ولن نذهب إلى الإغلاق الكامل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اللجنة الحكومية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنها لن تذهب إلى الإغلاق الكامل، والقطاع سيبقى على نفس الحالة القائمة.

وقال نائب رئيس متابعة لجنة العمل الحكومي، بغزة، موسى السماك، لإذاعة (صوت الأقصى): إن قطاع غزة لن يذهب إلى الإغلاق الكامل، وسيبقى على نفس الحالة من الإغلاق الأسبوعي ليومي الجمعة والسبت، ومنع التجول اليومي المسائي حتى الصباح.

وأوضح، أنه يوجد نتائج إيجابية للإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت، ويجب أن نستمر بذلك، حتى منتصف شهر كانون الثاني/ يناير المقبل على الأقل.

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