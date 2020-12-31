شؤون فلسطينية

اشتية: خلال يومين تنهي لجنة التحقيق في أحداث "النبي موسى" عملها

اشتية: خلال يومين تنهي لجنة التحقيق في أحداث "النبي موسى" عملها
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، محمد اشتية: إن لجنة التحقيق، التي شُكلت على إثر أحداث ما جرى في مقام ومسجد النبي موسى، ستنهي عملها خلال يومين.

وأضاف اشتية، خلال لقاء مع (تلفزيون فلسطين) أننا سنضع نتائج لجنة التحقيق أمام الناس، مؤكداً: "سنحاسب، وسنضع الأمور في نصابها، وسيكون القانون سيد الموقف".

وبين اشتية، أن هناك تحقيقين، الأول: إداري يتعلق بشخوص المؤسسة الرسمية، تنفذه اللجنة حول منح الترخيص، والآخر: يقوم به النائب العام، حول مخالفات جرت، بغض النظر عن وجود التصريح أو عدمه.

وفيما يتعلق بمواجهة (كورونا) قال اشتية: إن إجراءات الإغلاق تنتهي يوم السبت، وسيكون هناك اجتماع للجنة الطوارئ، تدرس البيانات المقدمة من وزارة الصحة، ولجنة الوبائيات؛ لاتخاذ قرار التمديد أو التخفيف من الإجراءات.

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