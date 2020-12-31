الفتياني: حركة (فتح) قدمت نموذجاً بمقاومة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني: إن شعبنا وقواه الوطنية، وعلى رأسهم حركة (فتح) قدموا نموذجاً بالرفض والمقاومة في وجه التغول الاستيطاني، وحكومة اليمين المتطرفة، وهذا سيستمر في وجه التغول الجديد، وعلينا أن نتقدم خطوة للأمام ببرامجنا النضالية.



وأكد الفتياني في حديث إذاعي، أن التصدي لاعتداءات المستوطنين اليومية قادر على لجم لثامهم، خاصة وأن القانون الدولي، أعطانا الحق في ذلك، مشدداً على ضرورة توسع دائرة المقاومة الشعبية، والعمل على برنامج وطني موحد، يضم كافة القوى والفصائل، لإفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية، وأن تكون فلسطين هي البوصلة للجميع.