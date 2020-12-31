غدًا.. فعاليات شعبية ونضالية لإحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية بكافة مناطق التماس

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رام الله - دنيا الوطن

قال منسق القوى والفصائل، واصل أبو يوسف: إن معظم المناطق في الوطن والشتات، ستشهد غداً فعاليات شعبية إحياء للذكرى الـ 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.



وبين أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الخميس، أنه سيتم غداً تنظيم فعاليات شعبية ونضالية، بمناسبة انطلاقة الثورة في كافة مناطق التماس، وستكون الفعالية المركزية في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني.