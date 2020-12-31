دولي

الجيش الإسرائيلي يحصي عدد غاراته على سوريا خلال 2020

الجيش الإسرائيلي يحصي عدد غاراته على سوريا خلال 2020
رام الله - دنيا الوطن
اعترف الجيش الإسرائيلي، بتنفيذه 50 غارة على أهداف في عمق أراضي سوريا عام 2020، مشيراً إلى أنه كان أكثر أمناً مقارنة مع السنوات الماضية.

ووفق قناة (روسيا اليوم) فقد قال الجيش الإسرائيلي في بياناته الأمنية للعام 2020 أنه نفذ، بالإضافة إلى تلك الغارات، 20 عملية نوعية، وخاصة عند حدود لبنان وسوريا، بالإضافة إلى إحباط محاولتين قام بهما (حزب الله) اللبناني لتنفيذ "عمليات تخريبية" عند حدود لبنان.

وأوضح الجيش، أن قواته تمكنت من تشويش محاولة أخرى لخلية تابعة لـ (حزب الله) لتنفيذ عملية على الحدود السورية، علاوة على اكتشاف وإحباط مفعول حقلين للعبوات الناسفة عند الحدود مع سوريا وتصفية "خلية مخربين".

وأعلن الجيش، أن معطيات سلاح الجو الإسرائيلي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في الأنشطة الخاصة بـ "المعركة ما بين الحروب" الدائرة بهدف "صد محاولات العدو التموضع على حدود إسرائيل وإبعاد الحرب المقبلة".

وأشار الجيش إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، نفذت خلال العام الماضي 1400 طلعة عملياتية، بالإضافة إلى أكثر من 400 طلعة، نفذتها المروحيات الحربية، مضيفاً أن الطائرات التي يتم تفعيلها عن بعد، حلقت نحو 35 ألف ساعة منذ بداية العام.

وأكد الجيش الإسرائيلي، قصفه منذ بداية العام الجاري نحو 300 هدف في قطاع غزة، وإحباطه 38 محاولة للتسلل عبر السياج الفاصل، مقابل إطلاق 176 قذيفة عبر حدود القطاع من الجانب الفلسطيني، سقطت 90% منها بمناطق غير مأهولة، واعترضت منظومة القبة الحديدية 80 أخرى.

ولفت الجيش إلى أن العام 2020 شهد انخفاضاً في عدد العمليات ضد الإسرائيليين والمصابين بينهم، مقارنة مع الأعوام الماضية.

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