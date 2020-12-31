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مستشار السيسي: سب عام 2020 "حرام" ويجوز الاحتفال بعيد الميلاد

مستشار السيسي: سب عام 2020 "حرام" ويجوز الاحتفال بعيد الميلاد
رام الله - دنيا الوطن
قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية المصرية للشؤون الدينية، حول سب عام 2020 أو أي يوم آخر إنه "حرام" وورد فيه حديث صحيح مشهور "لا تسبوا الدهر".

وذكر الأزهري لقناة (DMC) أن "الزمن ليس فاعلاً أو خالقاً وليس مؤثراً، أما الفاعل والموجد هو الحق جل جلاله"، وقال: "أنت تنسب للزمن ما لم يفعله، وهي وصفة الخلق، وهي صفة الله، كأنك تتهم على الفاعل المختار الذي لا خالق سواه". 

وأكد أنه "يجوز الاحتفال بعيد الميلاد، ويجوز تهنئة الإخوة الأقباط، والإطالة في مناقشة المحرمين يطول فيه الجدل والكلام"، مذكراً بأن "الاحتفال هو احتفال بعيد ميلاد المسيح وعظمة الله، ولا يكمل إيمان مسلم إلا إذا كمل إيمانه بسيدنا عيسى مثل إيمانه بسيدنا محمد، واليوم الذي ولد فيه سيدنا عيسى يوم عظيم".

وأضاف مستشار السيسي: "نفرح جميعاً بميلاد سيدنا عيسى، وأنه مجرد الخوض في النقاش حول جواز الاحتفال والتهنئة تحريم الاحتفال، وتهنئة غير المسلمين لا يليق"، مشدداً على أن "التهنئة من تمام الإنسانية، ومقتضى الذوق الرفيع".

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