الجبهة الشعبية تدين الهجوم في دير الزور

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بأشد العبارات الهجوم العدواني، الذي استهدف باصًا للنقل على طريق عام دير الزور- دمشق، وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، وتتقدّم الجبهة بخالص تعازيها إلى أسر الضحايا وللشعب السوري الشقيق، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.



وأعربت الجبهة عن تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري، وجيشه في الجهود المستمرة لتطهير سوريا من بقايا الإجرام، واستمرار الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها.



وأكَّدت أن تزامن هذا العمل الإجرامي مع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على سوريا، أمس، هو دليل على تورّط الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكيّة وأذنابهما في المنطقة في هذه الأعمال الإجرامية، والهادفة إلى إعادة سوريا إلى مربّع الدمار والخراب والقتل، في إطار الاستهداف المتواصل لسوريا وجيشها وما تمتلكه من عمقٍ استراتيجي، وداعمٍ للمقاومة في فلسطين والمنطقة العربيّة، وجبهة رفض لكل المشاريع المشبوهة في المنطقة العربيّة، وفي مقدمتها مشاريع التطبيع المشبوهة.



وختمت الجبهة بيانها، بالتأكيد على ثقتها بأنّ هذه الأعمال الإجراميّة، ستزيد سوريا وجيشها قوة وإصرارًا على اجتثاث هذا الإجرام من على كامل الأراضي السورية.