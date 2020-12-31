وزارة الاقصاد الوطني تُحذر من التلاعب بأسعار الذهب واستغلال جائحة (كورونا)



ووثقت الوزارة عدداً من الشكاوى، التي وردت من قبل مواطنين إلى مديرية المعادن الثمينة، تؤكد صحة استغلال بعض التجار لهذه الحالة، ورفع سعر المصنعية دون أي مبرر، مؤكدة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين في مقدمتها سحب الترخيص، وإغلاق المحل التجاري.



وشددت في بيانها على اتخاذ مزيد من التدابير التي من شأنها ضبط وتنظيم سوق الذهب في فلسطين، لاسيما الرقابة والتفتيش على مختلف مكونات قطاع المعادن الثمينة.



ويذكر، أن مديرية المعادن الثمينة، تدمغ سنوياً ما يقارب 10 أطنان من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" وهناك نحو 700 منشأة، تعمل في قطاع المعادن الثمينة تشغل حوالي 3 آلاف عامل.

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، من إقدام بعض تجار الذهب على رفع سعر المصوغات الذهبية على المواطن، خاصة في بند المصنعية، استغلالاً للجائحة الصحية الراهنة، وفي ظل ارتفاع الطلب على الذهب المصنع محلياً.