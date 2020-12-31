تيسير خالد يهنئ حركة (فتح) بالذكرى الـ 56 للانطلاقة

وأكد في هذه المناسبة الوطنية، أن هناك الكثير مما ينبغي عمله من أجل تصويب أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وهيئاتها القيادية، وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها وقيادة نضال شعبها نحو الانتصار على الغزاة والمعتدين الإسرائيليين.





ودعا للتوقف أمام اوضاع هيئاتها ومؤسساتها والى احترام أسس الشراكة السياسية والقيادة الجماعية في إطارها والعودة الى قرارات الاجماع الوطني بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة أبارتهايد وفصل عنصري بكل ما يتطلبه ذلك من التحرر من قيود الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها مع دولة اسرائيل بدءا بوقف التنسيق الامني بكل اشكاله مع سلطات الاحتلال مرورا بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وانتهاء بتحويل مقاطعة منتجاته الى سياسة رسمية للسلطة الفلسطينية والى ثقافة وأسلوب حياة في كل بيت فلسطيني، ومواجهة تخاذل عربي يجري في سياقه تطبيع مجاني مخجل مع دولة الاحتلال الاسرائيلي دون مراعاة الحد الأدنى من احترام ما تم التوافق عليه بين الدول العربية في القمة العربية، التي انعقدت في بيروت عام 2002.





وأعرب خالد عن الأمل والثقة بأن يواصل الإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) السير على درب شهداء الحركة وجميع شهداء الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منهم الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، ودرب اسرى الحركة واسرى الشعب الفلسطيني بأسره، ودعا الى ضرورة بدء حوار وطني بين جميع المكونات السياسية والمجتمعية الوطنية من أجل الاتفاق على شراكة سياسية حقيقية نعزز على اساسها الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ونسوي فيها خلافاتنا حول افضل السبل لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال لنطوي من خلالها صفحة الانقسام الأسود ونستعيد وحدة النظام السياسي الفلسطيني، من أجل صون وحدة الشعب في الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات والمهجر وحماية المشروع الوطني وتوفير عوامل الصمود والنصر، في ظروف نضال هي الأصعب والأقسى في مسيرة كفاحنا الوطني ضد الغزاة والمعتدين الإسرائيليين وأسيادهم في الإدارة الأميركية.