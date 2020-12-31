شؤون فلسطينية

طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في قطاع غزة

طالع أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
لا تزال أسعار الخضروات والفواكه، تشهد حالة من عدم الاستقرار، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وتعمل وزارتا الزراعة والاقتصاد على تثبيت الأسعار، في ظل محاولة بعض التجار في القطاع، رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه، في ظل جائحة (كورونا).

وفيما يلي أسعار الخضروات والفواكه والدواجن.

البندورة: 1 ك =  1.5 شيكل

خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل

بطاطا بلدية: 5 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 1 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 2 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 3 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك =  2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 – 4 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 – 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 4 – 6 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم 

بيض: 10

دجاج: 9.5

لحمة: 36.

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