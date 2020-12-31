شؤون فلسطينية

قطاع غزة يُسجل 15 حالة وفاة و708 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة يُسجل 15 حالة وفاة و708 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل 15 حالة وفاة، و708 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2723 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 990 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 40575 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9879 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 30324 حالة، وإجمالي الوفيات 371 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 270 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 164 حالة.

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