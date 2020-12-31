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استخبارات الحوثيين: نرصد تحركات إسرائيل ونحذرها من أي مغامرة غير محمودة العواقب

استخبارات الحوثيين: نرصد تحركات إسرائيل ونحذرها من أي مغامرة غير محمودة العواقب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت "هيئة الاستخبارات والاستطلاع" التابعة لجماعة الحوثي، أنها ترصد "كل تحركات إسرائيل في المنطقة، وتتابع جميع خططها العدائية ضد اليمن". 

ووفق ما نقلت قناة (المسيرة) فقد قال رئيس الهيئة اللواء عبد الله يحيى الحاكم: "نحن في أعلى جاهزية أمنية وعسكرية ومعنوية للقيام بكافة الأعمال والمهام النوعية؛ لمواجهة مختلف التحديات في التصدي للمعتدين والمرتزقة، ولمواجهة الكيان الصهيوني المحتل، الذي نرقب كل تحركاته، ونرصد كل استفزازاته، وما يخطط له من أعمال عدوانية إجرامية".

 وأضاف الحاكم، "فشل العدوان على اليمن... هو ما جعل العدو يستنجد بالصهاينة، للتدخل بشكل أكبر، وسقوط بعض الدول في مستنقع التطبيع".

وذكر، "يظن الكيان الصهيوني، أنه على وقع ذلك، سيستعرض عضلاته على شعب الإيمان والحكمة، ولهذا نقول له: إن اليمن وشعبه العظيم وقيادته الاستثنائية، لا تخيفهم تلك التهديدات، وأعيننا ليست غافلة عن تحركات العدو الصهيوني في المنطقة، وعليه أن يستوعب جدية تحذيراتنا من أية أعمال متهورة أو طائشة أو مغامرة غير محمودة العواقب".

وشدد رئيس هيئة الاستخبارات للحوثيين على "ضرورة التسلح باليقظة الأمنية، وتوحيد الجهود والاستعداد لمواجهة أعداء الله وأعداء اليمن".

وسبق، أن قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيداي زيلبرمان، في حديث صحفي الجمعة الماضي، إن إيران، أكبر حليف للحوثيين، "قد تهاجم إسرائيل من العراق أو من اليمن"، مضيفاً، "لدينا معلومات أن إيران تطور هناك طائرات مسيرة وصواريخ ذكية، تستطيع الوصول إلى إسرائيل".

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