شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء الضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 9 شبان على الأقل، بينهم أسرى محررون، في محافظات طولكرم وبيت لحم وقلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت ثلاثة شبان شرق طولكرم، وهم: أحمد طارق النمري (19عاماً) من بلدة عنبتا، والأسير المحرر عدي سامر جابر (23 عاماً)، وسعيد جابر من مخيم نور شمس، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان من بيت لحم، واعتدت بالضرب المبرح على مواطنين، اثناء مداهمتها للمنازل في مخيم الدهيشة.

وذكرت المصادر، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت إبراهيم منير عرفة (26 عاماً)، وحيدر عزات أبو دية (23 عاماً)، وأحمد توفيق تايه (33 عاماً)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وفي منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أحمد ربحي الهريمي (24 عاماً)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وأضافت، أن جنود الاحتلال، خلال اعتقالهم للشاب أبودية، ومداهمتهم لمنازل المواطنين، اعتدوا بالضرب المبرح على السكان، وأصابوا عدداً منهم برضوض، تم نقلهم إلى مستشفى بيت جالا الحكومي؛ لتلقي العلاج وهم، مفتي معروف المصري، وأنس عزات أبو دية، وأحمد عزات أبو دية، ورقية سليمان أبو دية.

فيما اعتقلت، قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابين من محافظة قلقيلية وهما: فؤاد عرمان جيتاوي (22 عاماً) من مدينة قلقيلية، وعمر أيمن شواهنة (19 عاماً) من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، بعد تفتيش منزليهما.

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