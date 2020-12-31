شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء باردة وجافة في معظم المناطق الفلسطينية

الطقس: أجواء باردة وجافة في معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يتوقع الراصد الجوي، ألا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد بشكل ملموس في ساعات الصباح، خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار، تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة، وتحت أشعة الشمس.

وفي ساعات المساء والليل، تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.

وفي يوم الجمعة، يتواصل مسلسل الرياح السيبيرية القادمة من الشرق نحو البلاد، ويبقى الجو بارداً جداً صباحاً ومشمساً ومستقراً تماماً في ساعات النهار وبارداً نسبياً إلى بارد.

ومع ساعات المساء، يعود الجو ليصبح بارداً جداً خاصة في الجبال العالية والمفتوحة، وتلك الشرقية منها، وتبقى الرياح شرقية خفيفة السرعة، تنشط في بعض الأحيان.

ويوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً صباحاً، لكن بشكل أقل بقليل عما ساد في الأيام الفائتة،
 والرياح ستبقى شرقية خفيفة السرعة، ومع ساعات النهار، يسود جو دافئ نسبياً في المناطق السهلية، بينما في الجبال يسود جو مائل للبرودة قليلاً نهاراً.

وفي يوم الأحد، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة، لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث درجات مئوية.

ويسود جو بارد نسبياً إلى بارد في ساعات النهار في الجبال، ويبقى الجو بارداً صباحاً وليلاً والرياح تكون شرقية خفيفة السرعة، تصبح معتدلة في بعض الفترات.

يوم الاثنين، تبقى الأجواء المشمسة والمستقرة، هي المسيطرة على البلاد مع حرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث درجات مئوية، والرياح تكون شرقية خفيفة السرعة، وتضفي جو من البرودة الواضحة في ساعات الصباح والمساء والليل.

أما يوم الثلاثاء، فيطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدلات السنوية بنحو خمس درجات مئوية، والجو سيكون دافئاً نسبياً نهاراً حتى في الجبال، وسيكون الجو صيفياً لطيفاً في المناطق الغورية، والبحر الميت في ساعات النهار، ومع ساعات الليل، يسود جو بارد في كافة المناطق.

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