الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل ثلاثة من عناصره في انفجار مطار عدن

انفجارات عدن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة من موظفيها، وإصابة ثلاثة آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار عدن.



يأتي ذلك بعدما قال الناطق باسم الحكومة اليمنية، إنه "لا بد من لجنة تحقيق تكشف الضالعين والمخططين والمسهلين لهجوم المطار".



كما أكد وزير الإعلام اليمني، سقوط قتيل ونحو 10 جرحى من الإعلاميين في الاعتداء على مطار عدن، معتبراً استهداف المطارات والمنشآت والمدنيين، بأنه "سلوك لميليشيا الحوثي الإرهابية"، وفق ما نقلت قناة (العربية).



وقالت وزارة الصحة اليمنية في عدن، بأن عدد ضحايا التفجيرات، التي استهدفت مطار عدن، وصل إلى 22 قتيلاً، وأكثر من 50 جريحاً.