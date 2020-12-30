مستوطنون يغلقون طرقاً ويرشقون مركبات في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شن قطعان المستوطنين مساء اليوم الأربعاء، عددا من الهجمات والاعتداءات على المواطنين ومركباتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



ففي رام الله، رشق مجموعة من المستوطنين سيارة فلسطينية بالحجارة قرب قرية بيتين شمال شرق مدينة البيرة.



وأفادت مصادر محلية أن المواطن نصر نوفل تعرضت سيارته للتكسير والرشق بالحجارة من قبل المستوطنون قرب قرية بيتين.



وفي سياق متصل، أغلقت قطعان المستوطنين الطريق الواصل بين مدينتي القدس ورام الله قرب مفرق قرية برقة.



وفي بيت لحم، انتشرت مجموعات كبيرة من المستوطنين على دوار عتصيون جنوب بيت لحم، وسط انتشار قوات الاحتلال لتأمين تجمعاتهم.



وفي قلقيلية، أغلقت مجموعة من المستوطنين مفرق بلدة إماتين شرق قلقيلية، تحت حماية قوات الاحتلال.



وفي نابلس، اعتدت مجموعات من المستوطنات في بلدة حوارة جنوب نابلس على المواطنين ومركباته، تحت حماية قوات الاحتلال أيضا.