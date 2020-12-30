الأسير المريض حسام الرزة يشرع بالإضراب عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأسير حُسام الرزة، القيادي في الجبهة الشعبية من مدينة نابلس اليوم، الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لتمديد اعتقاله الإداري أربعة أشهر إضافية.



وأفادت مصادر عائلية أن الأسير حسام الرزة أعلن عودته للإضراب عن الطعام إثر تجديد الاعتقال الإداري وهو الإضراب الثاني منذ اعتقاله نهاية آب/أغسطس الماضي من قوات خاصة وهو في طريقه إلى مدينة رام الله.



ويعاني الأسير الرزة من عدة أمراض، وحالته الصحية بحاجة إلى متابعة وإشراف طبي متخصص.