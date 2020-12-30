شؤون فلسطينية

"التحرير الفلسطينية" تهنئ الشعب الفلسطيني بانطلاقة الثورة والعام الجديد

"التحرير الفلسطينية" تهنئ الشعب الفلسطيني بانطلاقة الثورة والعام الجديد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هنأت جبهة التحرير الفلسطينية أبناء شعبنا عامة وأبناء حركة التحرير الوطني (فتح) خاصة، بانطلاقة الثورة الفلسطينية (56) والتى انطلقت شرارتها الأولي  في الأول من كانون الثاني/يناير عام 1965  لتعلن عن  بزوغ  أمل جديد ومرحلة تاريخية استعاد من خلالها الشعب الفلسطيني زمام المبادرة وأمسك بقراره الوطني المستقل، في استعادة حقوقه كاملة غير منقوصة رغم صعوبة الظروف وقسوتها.

كما توجهت التحرير الفلسطينية بالتهنئة الحارة لأبناء شعبنا بكل طوائفه بمناسبة الأعياد المجيدة وبداية العام الجديد آملة أن يكون العام القادم عام وحدة وتحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت التحرير الفلسطينية في بيان لها: إن القرار التاريخي الشجاع الذي اتخذته القيادة الفلسطينية آنذاك بقيادة الراحل ياسر عرفات جاء ردا حتميا على  نكبة وهزيمة عام 1948 التى ولدت  الخيبة والشعور بالظلم من تخاذل واستسلام الأنظمة العربية، حتى يكون الشعب الفلسطيني في طليعة حرب التحرير كونه صاحب القرار فيما يتعلق بقضيته ومصيره، مع بقاء المجال مفتوحا امام الشعوب والحكومات العربية للعب دورهم المهم كون القضية الفلسطينية هي قضيتهم المركزية.

وأضافت التحرير الفلسطينية: "أننا جميعا نواجه عدوا ومشروعا صهيونيا توسعيا مدعوما دعما كاملا من قوى الاستعمار العالمي، اضافة الى المؤامرات و النكسات التي مرت بها القضية الفلسطينية نتيجة التواطئ الدولي والتخاذل العربي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لا و لم ينهزم او تنكسر ارادته امام هذا العدوان والجور، بل لديه اصرار كبير في الصمود على ارض وطنه التاريخي ودحر الاحتلال وأطماعه التوسعية، وفي نيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس".

وأشادت بدور فتح وقيادة الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس في اسقاط المخططات الأمريكية والاسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية كـ (صفقة القرن) وقرار الضم والتصدي لكل المشاريع التي تستهدف تصفية قصيتنا الوطنية العادلة والغاء حق شعبنا في العودة والحرية والاستقلال الوطني وتقرير المصير.

ودعت "التحرير الفلسطينية" في هذه المناسبة جماهير شعبنا إلى الوحدة والتلاحم وانهاء الانقسام وتنفيذ بنود المصالحة واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والالتفاف حول الحقوق والثوابت والوطنية ومشروعنا الوطني التي تقوده فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحول قيادتها الوطنية الشرعية التي تمسك بالقرار الوطني المستقل وتفويت الفرصة على المطبعين والمتربصين بأبناء شعبنا وقيادته وحقوقه . 

أخبار ذات صلة

الضمير: سلطات الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين الطبية والإنسانية

الضمير: سلطات الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين الطبية والإنسانية

&#34;الصحة&#34; بغزة: 708 إصابات بفيروس (كورونا) بعد فحص 2723 عينة ليوم الأربعاء

"الصحة" بغزة: 708 إصابات بفيروس (كورونا) بعد فحص 2723 عينة ليوم الأربعاء

&#34;الداخلية&#34; توجه دعوة للمواطنين بشأن إقامة التجمعات والاحتفالات برأس السنة الميلادية

"الداخلية" توجه دعوة للمواطنين بشأن إقامة التجمعات والاحتفالات برأس السنة الميلادية

وصفي قبها يُحذر من تجريب الاحتلال لقاحات غير معروفة على الأسرى

وصفي قبها يُحذر من تجريب الاحتلال لقاحات غير معروفة على الأسرى

صور,, الاقتصاد: إفشال أكبر عملية تزوير لمنتج الشامبو في الخليل

صور,, الاقتصاد: إفشال أكبر عملية تزوير لمنتج الشامبو في الخليل

قوات الاحتلال تعتقل شاباً في القدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً في القدس

فيديو: وزارة الثقافة تطلق أغنية &#34;فلسطين إنتِ الروح&#34; للفنان الفلسطيني محمد عسّاف

فيديو: وزارة الثقافة تطلق أغنية "فلسطين إنتِ الروح" للفنان الفلسطيني محمد عسّاف

&#34;الداخلية&#34; بغزة: إغلاق الجمعة والسبت يؤتي ثماره على صعيد مواجهة الوباء

"الداخلية" بغزة: إغلاق الجمعة والسبت يؤتي ثماره على صعيد مواجهة الوباء

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تهنئ الشعب الفلسطيني بانطلاقة الثورة والعام الجديد

"التحرير الفلسطينية" تهنئ الشعب الفلسطيني بانطلاقة الثورة والعام الجديد

الضمير: سلطات الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين الطبية والإنسانية

الضمير: سلطات الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين الطبية والإنسانية

وصفي قبها يُحذر من تجريب الاحتلال لقاحات غير معروفة على الأسرى

وصفي قبها يُحذر من تجريب الاحتلال لقاحات غير معروفة على الأسرى

صور,, الاقتصاد: إفشال أكبر عملية تزوير لمنتج الشامبو في الخليل

صور,, الاقتصاد: إفشال أكبر عملية تزوير لمنتج الشامبو في الخليل

قوات الاحتلال تعتقل شاباً في القدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً في القدس

فيديو: وزارة الثقافة تطلق أغنية &#34;فلسطين إنتِ الروح&#34; للفنان الفلسطيني محمد عسّاف

فيديو: وزارة الثقافة تطلق أغنية "فلسطين إنتِ الروح" للفنان الفلسطيني محمد عسّاف

الاحتلال يعتقل 9 شبان من القدس والضفة

الاحتلال يعتقل 9 شبان من القدس والضفة

قلقيلية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

منوعات

شاهد: ريم مصطفى&#34; أبحث عن أدوار تبرز موهبتي وليس جمالي&#34;

شاهد: ريم مصطفى" أبحث عن أدوار تبرز موهبتي وليس جمالي"

شاهد: زينة ترد على علاقتها بانفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

شاهد: زينة ترد على علاقتها بانفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

آسر ياسين: &#34;تلقيت عروضا للعمل في هوليوود ورفضتها لهذا السبب&#34;

آسر ياسين: "تلقيت عروضا للعمل في هوليوود ورفضتها لهذا السبب"

تغريم طارق العريان طليق الفنانة أصالة 1.5 مليون جنيه لهذا السبب

تغريم طارق العريان طليق الفنانة أصالة 1.5 مليون جنيه لهذا السبب

بعد غيابها ثلاث سنوات.. هل تعود شيري عادل للسينما بمشهد واحد فقط ؟

بعد غيابها ثلاث سنوات.. هل تعود شيري عادل للسينما بمشهد واحد فقط ؟

أحلام لـ حلا الترك: أمك ثم أمك ثم أمك

أحلام لـ حلا الترك: أمك ثم أمك ثم أمك

شاهد: كيف ردت يسرا اللوزي على متنمر وصف ابنتها بـ&#34;الطرشة&#34;

شاهد: كيف ردت يسرا اللوزي على متنمر وصف ابنتها بـ"الطرشة"

شاهد: كيف ردت سوسن بدر على متابع تمنى لها الموت

شاهد: كيف ردت سوسن بدر على متابع تمنى لها الموت

شاهد: كيف علقت نبيلة عبيد على تقليد حسين فهمي لضحكتها

شاهد: كيف علقت نبيلة عبيد على تقليد حسين فهمي لضحكتها

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

عربي

سوريا: مقتل 25 شخصاً في هجوم على طريق دير الزور تدمر

سوريا: مقتل 25 شخصاً في هجوم على طريق دير الزور تدمر

لبنان يسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً في عدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً في عدد وفيات فيروس (كورونا)

شاهد: لحظة استهداف مطار عدن بالتزامن مع وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة

شاهد: لحظة استهداف مطار عدن بالتزامن مع وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة