استطلاعات الرأي: نتنياهو وبينت والحريديم لن يحصلوا على 61 مقعداً بالانتخابات المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج استطلاع، أجرته قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه لو جرت انتخابات (كنيست) اليوم، فإن حزب (ليكود) برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيحصل على 28 مقعداً، بينما سيحصل حزب (أمل جديد)، للمنشق عن حزب (ليكود)، جدعون ساعر، على 18 مقعداً.
ووفق هذه النتائج، فإن حزب (يمينا) بزعامة وزير الجيش الأسبق، نفتالي بينت، سيحصل على 14 مقعداً، فيما (يوجد مستقبل) لزعيم المعارضة الحالي، يائر لبيد، سيحصل على 13 مقعداً.
أما (القائمة المشتركة) العربية ستحصل على 11، والحزب الجديد لرئيس بلدية تل أبيب السابق، (الإسرائيليون)، سيحصل على ثمانية مقاعد.
ويحصل حزب (شاس) على ثمانية مقاعد، و(يهدوت هتوراة) سبعة مقاعد، و(إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان خمسة مقاعد، فيما يحصل (ميرتس)، و(أزرق أبيض) على أربعة مقاعد.
أظهرت نتائج استطلاع، أجرته قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه لو جرت انتخابات (كنيست) اليوم، فإن حزب (ليكود) برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيحصل على 28 مقعداً، بينما سيحصل حزب (أمل جديد)، للمنشق عن حزب (ليكود)، جدعون ساعر، على 18 مقعداً.
ووفق هذه النتائج، فإن حزب (يمينا) بزعامة وزير الجيش الأسبق، نفتالي بينت، سيحصل على 14 مقعداً، فيما (يوجد مستقبل) لزعيم المعارضة الحالي، يائر لبيد، سيحصل على 13 مقعداً.
أما (القائمة المشتركة) العربية ستحصل على 11، والحزب الجديد لرئيس بلدية تل أبيب السابق، (الإسرائيليون)، سيحصل على ثمانية مقاعد.
ويحصل حزب (شاس) على ثمانية مقاعد، و(يهدوت هتوراة) سبعة مقاعد، و(إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان خمسة مقاعد، فيما يحصل (ميرتس)، و(أزرق أبيض) على أربعة مقاعد.
ويقول الصحفي، أرئيل كهانا من (القناة السابعة): إنه بحسب الاستطلاعات الثلاثة، التي نُشرت الليلة من عدة قنوات، فإن كتلة (نتنياهو + بينت + الحريديم) لا تصل إلى 61، أي لا تشكل حكومة.
وتساءل ما إذا كان ثاني أكبر حزب -حالياً ساعر- سينجح في ربط سموتريتش والحريديم بخولدائي ولبيد أو ليبرمان.
ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن نتنياهو عرض على المدير العام السابق لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، الدخول للحياة السياسية، والحصول على المركز الخامس في (ليكود).
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