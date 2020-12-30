استطلاعات الرأي: نتنياهو وبينت والحريديم لن يحصلوا على 61 مقعداً بالانتخابات المقبلة

ويقول الصحفي، أرئيل كهانا من (القناة السابعة): إنه بحسب الاستطلاعات الثلاثة، التي نُشرت الليلة من عدة قنوات، فإن كتلة (نتنياهو + بينت + الحريديم) لا تصل إلى 61، أي لا تشكل حكومة.





وتساءل ما إذا كان ثاني أكبر حزب -حالياً ساعر- سينجح في ربط سموتريتش والحريديم بخولدائي ولبيد أو ليبرمان.

ووفق هذه النتائج، فإن حزب (يمينا) بزعامة وزير الجيش الأسبق، نفتالي بينت، سيحصل على 14 مقعداً، فيما (يوجد مستقبل) لزعيم المعارضة الحالي، يائر لبيد، سيحصل على 13 مقعداً.أما (القائمة المشتركة) العربية ستحصل على 11، والحزب الجديد لرئيس بلدية تل أبيب السابق، (الإسرائيليون)، سيحصل على ثمانية مقاعد.ويحصل حزب (شاس) على ثمانية مقاعد، و(يهدوت هتوراة) سبعة مقاعد، و(إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان خمسة مقاعد، فيما يحصل (ميرتس)، و(أزرق أبيض) على أربعة مقاعد.