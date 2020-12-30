رئيس وزراء إيرلندا: سلالة (كورونا) المتحورة تنتشر بشكل أسرع بكثير مما كان يتوقع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس وزراء إيرلندا، مايكل مارتين، أن السلالة الجديدة لفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19"، التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا، تنتشر بشكل أسرع بكثير مما كان يتوقع.



وأعلن في كلمة متلفزة، أن الحكومة قررت تشديد القيود الصحية العامة مدة 4 أسابيع لاحتواء التفشي على خلفية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بالفيروس، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقال: "في الوقت الذي تستمر فيه الدراسات الدولية لهذه النسخة الجديدة للفيروس، بات من الواضح بشكل تام أننا نواجه سلالة للمرض تنتشر بشكل أسرع بكثير".



وأضاف رئيس الوزراء الإيرلندي محذرا: "إنها تنتشر بوتيرة لقد تجاوزت التوقعات الأكثر تشاؤما التي كانت لدينا".