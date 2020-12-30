"الصحة" بغزة: 708 إصابات بفيروس (كورونا) بعد فحص 2723 عينة ليوم الأربعاء
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الأربعاء.
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الأربعاء.
وأضافت: بذلك يكون العدد الكلي للإصابات، اليوم، 708 إصابات بعد فحص 2723 عينة، بنسبة إصابة 26%.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 10 حالات وفاة، و711 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2055 فحصاً مخبرياً، أمس الثلاثاء.
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