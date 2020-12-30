شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: 708 إصابات بفيروس (كورونا) بعد فحص 2723 عينة ليوم الأربعاء

"الصحة" بغزة: 708 إصابات بفيروس (كورونا) بعد فحص 2723 عينة ليوم الأربعاء
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الأربعاء.

وأضافت: بذلك يكون العدد الكلي للإصابات، اليوم، 708 إصابات بعد فحص 2723 عينة، بنسبة إصابة 26%.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 10 حالات وفاة، و711 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2055 فحصاً مخبرياً، أمس الثلاثاء.

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