شؤون فلسطينية

"الداخلية" توجه دعوة للمواطنين بشأن إقامة التجمعات والاحتفالات برأس السنة الميلادية

"الداخلية" توجه دعوة للمواطنين بشأن إقامة التجمعات والاحتفالات برأس السنة الميلادية
جانب من احتفالات رأس السنة في بيت لحم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الداخلية المواطنين، إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات، وتجنب إقامة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة الميلادية أو المشاركة فيها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، منعاً لتفشي فيروس (كورونا) بين أبناء شعبنا.

وأكدت الداخلية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، ضرورة التقيد بما ورد من أحكام في قرار دولة رئيس الوزراء رقم /27/ "طوارئ" الصادر بتاريخ 17/12/2020، لا سيما ما تضمنه من حظر كامل لإقامة الحفلات والأعراس والمناسبات بكافة أشكالها وأسبابها، إضافة لمنع الحركة والتنقل والانتقال طيلة أيام الأسبوع في ساعات الليل، إضافة لمنع الحركة والتنقل والانتقال خلال النهار والليل أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، كذلك إغلاق المطاعم والمقاهي، إغلاقاً كاملاً باستثناء خدمة التوصيل فقط.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد والالتزام الكامل من قبل المواطنين بوسائل الوقاية والسلامة المعلن عنها من الجهات المختصة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأعلنت، أن الوزارة ستقوم من خلال قوى الأمن بتشديد الرقابة على التقيد بالتعليمات ذات العلاقة، واتخاذ كافة الإجرءات القانونية اللازمة، لمساءلة ومعاقبة كل من يخالف القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، لاسيما خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.

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