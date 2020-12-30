شؤون فلسطينية

وصفي قبها يُحذر من تجريب الاحتلال لقاحات غير معروفة على الأسرى

وصفي قبها يُحذر من تجريب الاحتلال لقاحات غير معروفة على الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الأسرى السابق، وصفي قبها، من إجراء الاحتلال الإسرائيلي، تجارب للقاحات غير معروفة على الأسرى الفلسطينيين.

وقال قبها:" لا شك أن عملية إعطاء اللقاحات للأسرى حق لهم، ولكن هناك مخاوف حقيقية لأن الاحتلال روج مؤخراً للقاح إسرائيلي منتج محلياً، لم تصرح به منظمة الصحة العالمية"

وشدد الوزير السابق على ضرورة اليقظة ومعرفة نوعية اللقاح المعطى للأسرى ومركباته، وأن يكون هو ذاته اللقاح المصرح من قبل منظمة الصحة العالمية، وألا يكون اللقاح الإسرائيلي غير المعروف مدى نجاعته.

ودعا قبها للتريث، ورفض تطعيم أي أسير دون رقابة حقيقية من الفلسطينيين، وأطباء دوليين موثوقين، وإلزام الاحتلال بنوع اللقاح
المطلوب.

وذكر قبها، أنه في عام 1997م كشفت عضو (كنيست) الإسرائيلي داليا اتسيك، عن إجراء الاحتلال ألف تجربة سنوياً لأدوية جديدة من خلال شركات تصنيع محلية في مخالفة للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن ايمي ليفنات، المسؤولة السابقة لشعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية، كشفت في تلك الفترة عن 15 ألف تجربة لأدوية على الأسرى الفلسطينيين والعرب خلال سنوات.

ونبه قبها إلى أن الاحتلال، يخفي الحقيقة، عما يجري في الغرف المعتمة خلف القضبان، وأن السجانين، هم من نشروا الوباء في صفوف الأسرى في ظل عدم توفير اشتراطات السلامة العامة كالكمامة والمنظفات والمعقمات.

وفيما يتعلق برواتب الأسرى، أوضح قبها، أن استهدافهم بدأ برضوخ السلطة، واستجابتها للضغوط بتحويل وزارة شؤون الأسرى إلى هيئة، تلاه بعد فترة اقتطاع الاحتلال رواتب الأسرى والشهداء من المقاصة، والحلقة الثالثة، هي رضوخ البنوك العاملة في الضفة وغزة، لقرار الحاكم العسكري الإسرائيلي بإغلاق حسابات الأسرى.

وقال الوزير السابق: "يجب إلزام البنوك بالعمل على صرف رواتب الأسرى، وعدم الرضوخ للاحتلال أو اللجوء إلى حلول
ترقيعية، والأسرى ليسوا متسولين، ومن حقهم أن يعيشوا بكرامة وما يأخذونه ليس منة من أحد".

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