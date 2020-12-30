صور.. الاقتصاد": إفشال أكبر عملية تزوير لمنتج الشامبو في الخليل



وبين تقرير وزارة الاقتصاد الوطني، وصل "دنيا الوطن" عنه: أن المنتج تم ضبطه داخل المنشأ بناء على معلومات من جهاز الأمن الوقائي، حيث تبين بان المهربين يقومون بعملية تزوير للعلامة التجارية للمنتج بعلامات تجارية عالمية على أن تسوق في السوق الفلسطيني على أنها منتجات عالمية.



وضبطت الطواقم الماكنات التي تستخدم في عملية التعبئة والتزوير بالإضافة الى المواد المستخدمة في عملية التزوير وتم إغلاق المنشأة بالتنسيق مع النيابة العامة في محافظة الخليل وسيتم استكمال اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة.

















رام الله - دنيا الوطنأفشلت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني والأمن الوقائي والضابطة الجمركية، اليوم الأربعاء، أكبر عملية تزوير لمنتج الشامبو تقدر بـ66 طن تم تهريبها الى مدينة الخليل.