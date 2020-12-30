قوات الاحتلال تعتقل شاباً في القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شاباً في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنور سامي عبيد (23 عاما) من بلدة العيسوية، شرق القدس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).