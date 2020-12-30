شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تزيل أعلام فلسطين ورايات حركة فتح

رام الله - دنيا الوطن
أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أعلام فلسطين ورايات حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التي نصبت قبل أيام في منطقة الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب القدس، إحياء للذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وقال نائب أمين سر المنطقة التنظيمية لحركة فتح في بلدة سلوان، هيثم العباسي، إن نشطاء من مدينة القدس رفعوا الاعلام الفلسطينية والرايات الفتحاوية إيذانا بانطلاقة الثورة الفلسطينية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف: أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من النضال الوطني الفلسطيني، وتعاني بلدة سلوان من متغيرات جغرافية والاستيلاء على البيوت وبناء البؤر الاستيطانية، ورفع الأعلام الفلسطينية لتأكيد عروبة هذه المدينة أمام كافة المتغيرات الاسرائيلية التهويدية.

وأوضح العباسي أن شرطة الاحتلال داهمت الحارة الوسطى في بلدة سلوان، وأزالة كافة الأعلام والرايات الفتحاوية.

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