فيديو: وزارة الثقافة تطلق أغنية "فلسطين إنتِ الروح" للفنان الفلسطيني محمد عسّاف
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الثقافة، أغنية "فلسطين إنتِ الروح" لمحبوب العرب الفنان محمد عساف.
والأغنية الوطنية انت الروح، من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، توزيع محمود عمار، إشراف أنس النجار، وإخراج أحمد الوحيدي.
وأنتجت الوزارة هذه الأغنية، في إطار دعمها المتواصل للفنانين الفلسطينيين الشباب، ودعم الأغنية الوطنية، وانتشارها بين الفلسطينيين حول العالم.
يذكر، أن وزارة الثقافة، وضمن خطتها الاستراتيجية القطاعية، تسعى للتواصل الدائم مع الفنانين الفلسطينيين، ودعم استمرارهم في المشهد الثقافي الفني، من خلال توقيع عدة اتفاقيات تعاون، تدعم الشباب المبدع، وتعزز إنتاجهم الفني.
أغنية "فلسطين إنتِ الروح":
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