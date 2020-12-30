فيديو: وزارة الثقافة تطلق أغنية "فلسطين إنتِ الروح" للفنان الفلسطيني محمد عسّاف

أطلقت وزارة الثقافة، أغنية "فلسطين إنتِ الروح" لمحبوب العرب الفنان محمد عساف.





والأغنية الوطنية انت الروح، من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، توزيع محمود عمار، إشراف أنس النجار، وإخراج أحمد الوحيدي.





وأنتجت الوزارة هذه الأغنية، في إطار دعمها المتواصل للفنانين الفلسطينيين الشباب، ودعم الأغنية الوطنية، وانتشارها بين الفلسطينيين حول العالم.



