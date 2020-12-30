سوريا: مقتل 25 شخصاً في هجوم على طريق دير الزور تدمر

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن 25 شخصاً قتلوا، وأصيب 13 آخرون، في هجوم على حافلة في طريق دير الزور ـــ تدمر.



وذكرت (سانا) أنه حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم تعرض بولمان على طريق دير الزور-تدمر في منطقة كباجب لهجوم إرهابي ما أدى إلى مقتل 25 شخصاً وجرح 13 آخرين، موضحة انه تم نقل المصابين لتلقي العلاج في مشافي دير الزور.