شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 9 شبان من القدس والضفة

الاحتلال يعتقل 9 شبان من القدس والضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء تسعة شبان من الضفة والقدس بينهم الأسير المحرر أنور سامي عبيد بعد نصب كمين له في "التلة الفرنسية" بالقرب من قرية العيسوية بالقدس المحتلة.

والشاب أنور عبيد أعتقل سابقا لأكثر من 20 مرة، كان آخرها في شهر نوفمبر الماضي، حيث خضع للتحقيق والتعذيب الجسدي، وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن ال5 سنوات، ومنذ ما يزيد عن العشر سنوات يعيش الشاب المقدسي أنور عبيد 23 عاما، محطات من الاعتقال والإبعاد والحبس المنزلي.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان في الضفة الغربية، أربعة منهم خلال مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقل الشبان أرام بسام بنات، ويوسف داود بنات، وأيوب داود بنات، وعبد الله حسين
طافش.

ويشهد مخيم العروب مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تواصل انتهاكاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم فيه.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد زهران من بلدة دير أبو مشعل، بعد احتجازه على مفرق قرية عابود.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الشاب "معتز طزازعة" من بلدة قباطية جنوبي جنين أثناء تواجده في الداخل المحتل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين مجدي أبو جلدة وصامد أبو السباع، من مخيم جنين، وذلك أثناء مرورهما على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق من مساء اليوم الأسير المحرر محمد محمود جرادات، والشاب أحمد عدنان جرادات وكلاهما من مدينة جنين، وذلك أثناء تواجدهما داخل الأراضي المحتلة عام 1948م.

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