جنين: أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الأربعاء، تسجيل أربع حالات وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 122، وفق تصريح للمحافظ نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك).



وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت 75 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 164 حالة شفاء، وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 886.