"الخارجية": وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس، في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، إلى 342، و8891 إصابة، وفق ما ذكرت "الخارجية" في تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأوضحت الخارجية في بيان صدر، أن سفارتنا لدى الجمهورية التركية سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطنة فتحيه ابو موسى (58 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 15، فيما سجلت 11 إصابة سابقة بفيروس كورنا في صفوف الجالية.



وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من نيويورك، وميتشيغن، ونيوجيرسي، وكاليفورنيا، والينوي، ولويزيانا، وفلوريدا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 5953 اصابة.



فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 106 حالة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة، و25 إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم.