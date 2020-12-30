بريطانيا تسجل ارتفاعاً حاداً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

سجلت بريطانيا اليوم الأربعاء، ارتفاعاً حاداً بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 981 وفاة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 72548 متوفيا.



كما أفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 50023، ليصل إلى مستوى 2432888 حالة.



رام الله - دنيا الوطن