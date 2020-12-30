الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لـ 3 منشآت

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رام الله - دنيا الوطن

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، في المحافظة، تم زيارة ومتابعة 147 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية.



ولمست اللجان التزام 143 منها بشروط السلامة العامة، فيما خالفت منشأة واحدة غير ملتزمة.



كما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 3 منشآت، وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك).