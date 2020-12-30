عربي

لبنان يسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل لبنان اليوم الأربعاء، ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 13 حالة وفاة، و2878 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات الوباء، أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 177996، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 1443، أما حالات الشفاء فيبلغ عددها 126460.

وقالت "الصحة": إنه تم تسجيل 2856 حالة إصابة محلية و22 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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