قيادي بـ "المقاومة الوطنية": (الركن الشديد) جسدت الوحدة الميدانية بصورة إعلامية موحدة

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رام الله - دنيا الوطن

أوضح أبو المجد، أحد قادة كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مناورة "الركن الشديد" التي تتزامن مع الذكرى السنوية الــ 12 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، تحاكي سيناريو حرباً عدوانية إسرائيلية على قطاع غزة، بدأتها المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية تجريبية اتجاه البحر غربي القطاع وسط تحليق للطائرات المسيّرة التي تتبع للمقاومة الفلسطينية، وتخللها سماع أصوات إطلاق نار وتفجيرات وسط انتشار عناصر المقاومة وإخلاء المقرات الأمنية والشرطية وحركة نشطة لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والأمن والشرطة في كافة محافظات قطاع غزة.



وشدد أبو المجد في تصريحات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، في ختام المناورة المشتركة، أن "الركن الشديد" هي مناورة دفاعية تؤكد أن ركن المقاومة شديد وصلب وموحد ضد العدو الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه وحصاره على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وأن المقاومة في إطار "غرفة العمليات المشتركة" جاهزة ومستعدة وقادرة على الرد وردع أي عدوان أو أية حماقة إسرائيلية وإيلام الاحتلال وقتما وأينما شاءت.





وأكد القائد الميداني في كتائب المقاومة الوطنية أن المناورة أسست لقواعد اشتباك جديدة وجسدت الوحدة الميدانية بما يعزز التعاون والعمل المشترك بين الأجنحة العسكرية بصورة فاعلة ورفع مستوى الجهوزية التامة واختبار القدرات القتالية، في صورة إعلامية موحدة بالصوت والصورة والقلم والخطاب الإعلامي، والتفاف شعبنا الفلسطيني حول المقاومة التي تشكل حصناً منيعاً وقوة ردع في الدفاع عنه في وجه العدوان الإسرائيلي.