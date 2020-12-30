رئيس سلطة المياه يلتقي ممثلي بلديات جنوب القدس ويطلع على احتياجاتهم

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، في مكتبه اليوم رئيس وأعضاء بلديات العيزرية وأبو ديس والسواحرة، بحضور نائب محافظة القدس عبدالله صيام، للاطلاع على احتياجات هذه المناطق والمشاكل التي تعاني منها.



حيث تركز اللقاء على مشكلة نقص المياه التي عانى منها المواطنون في مناطق جنوب القدس مؤخراً نتيجةً لتوقف بئر العيزرية 3 عن ضخ المياه، وهو أحد المصادر الرئيسية المزودة لبلدات ابوديس والعيزرية والسواحرة.



حيث أوضح غنيم أن سلطة المياه سارعت وفور تعطل البئر العمل على توفير كميات مياه إضافية من مصادر اخرى كحل مؤقت يساهم في حل الاشكالية حتى يتم فحص العطل وبيان أسبابه الفنية ومعالجته وعودة البئر للعمل بكامل طاقتها الانتاجية.



كما أشار غنيم إلى أنه جاري العمل كذلك على بحث حلول فنية أخرى لتوفير مصادر تزويد مياه لهذه المناطق وتحديداً منطقة السواحرة التي تعاني أكثر من غيرها من مشكلة نقص المياه.



كذلك بحث اللقاء عدداً من الإشكاليات التي تعاني منها بلديات جنوب القدس وعلى رأسها ضعف عملية التحصيل، وعدم التزام المواطنين بتسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح المياه، الأمر الذي أثقل كاهل البلديات ورفع من حجم مديونتها، حيث شدد رئيس سلطة المياه في هذا الجانب على أهمية تعاون المواطنين وتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الخدمة حتى تتمكن البلديات من جدولة تسديد الديون المستحقة عليها، لا سيما أننا نخطو قدما بالعمل نحو إنشاء مرافق مياه مستدامة.



وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن يتم عمل برنامج جديد لتوزيع المياه بما يضمن العدالة بين البلديات الثلاث في الحصول على المياه وانتظامها بالتنسيق ما بين جهات الاختصاص المختلفة.