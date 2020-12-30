وزير العدل يبحث القنصل الإيطالي العام تعزيز العلاقات الثنائية ودعم قطاع العدالة بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العدل محمد الشلالدة مع القنصل الايطالي العام في فلسطين جوزيبي فيديل، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدعم الايطالي المقدم لوزارة العدل.وثمن الشلالدة دور الشعب والحكومة الايطالية في دعم القضية الفلسطينية تاريخيا، وفي دعم قطاع العدالة وبالدعم المستمر لوزارة العدل.وأطلع وزير العدل القنصل الايطالي على آخر المستجدات المتعلقة بالوزارة ومنها إقرار مجلس الوزراء لإنشاء العيادة القانونية المتنقلة لحقوق الانسان والتي تهدف إلى نشر الوعي بثقاقة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، والوصول بخدماتها للفئات المهمشة خاصة الطفل والمرأة، وللمساعدة بالوصول الى العدالة.وقال الشلالدة: إن الحكومة تعمل على إقرار الخطة الاستراتيجية للمساعدة القانونية، وعلى تشكيل فريق حكومي خاص بسياسات حقوق الانسان، وتعمل على الاجراءات الخاصة بإقرار قانون حماية الاسرة من العنف، وقانون إنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب، الى جانب نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية.بدوره، شدد فيديل على ضرورة التعاون الفلسطيني الايطالي في نشر ثقافة حقوق الانسان، مؤكدا استمرار دعم وزارة العدل في المشاريع المستقبلية، واهتمام الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي بدعم المناطق "ج"، والوصول للفئات الهشة.وأبدى اهتمامه بتفعيل اللجنة الفلسطينية الايطالية المشتركة في العام2021 واطلاق مشروع جديد بالتعاون مع وزارة العدل الفلسطينية، مشددا على أن القضية الفلسطينية تحظى بالدعم في ايطاليا، وأن الحكومة الايطالية تنظر للشعب الفلسطيني كشعب صديق.