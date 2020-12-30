دولي

فرنسا: استبعاد حجر صحي ثالث مع الإبقاء على احتمال توسيع حظر التجول شرق البلاد

فرنسا: استبعاد حجر صحي ثالث مع الإبقاء على احتمال توسيع حظر التجول شرق البلاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد وزير الصحة في فرنسا، أوليفييه فيران الثلاثاء، أن البلاد لن تفرض عزلا عاما جديدا في الوقت الحالي لكبح انتشار الفيروس، غير أنها قد توسع قريبا فترة حظر تجول في مناطق شرق البلاد الأكثر تضرراً من العدوى.

وكان مجلس الدفاع الفرنسي، انعقد الثلاثاء برئاسة إيمانويل ماكرون، لدراسة التدابير المحتملة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، لكنه لم يعلن أي مقررات، وفق نقل موقع (فرانس 24).

 ومن المفترض أن يتحدث الرئيس الفرنسي في موعد أقصاه الخميس، مع تقديم تمنياته للسنة الجديدة، دون معلومات ما إذا كان سيعلن تدابير صحية جديدة.

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