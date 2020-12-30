الاحتلال يعتقل الشيخ ناجح بكيرات بعد إعادة اعتقال نجله مالك

ناجح بكيرات

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، الشيخ ناجح بكيرات بعد إعادة اعتقال نجله الأسير مالك في سجن المسكوبية غربي القدس، الذي كان من المفترض الإفراج عنه اليوم بعد 19 عاماً من الأسر.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال قررت عرض الشيخ بكيرات ونجله مالك على المحكمة الإسرائيلية يوم غد الخميس بحجة "نيتهم إقامة احتفالية بحرية الأسير والتسبب بتجمعات".



جاء ذلك رغم إجبار الاحتلال لعائلة الأسير مالك بالتوقيع على كفالة تمنع بموجبها أي مظاهر للاحتفال بتحريره.