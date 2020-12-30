وزير الصحة الإسرائيلي: نحن بصدد تلقي ملايين الجرعات من لقاح (كورونا) بغضون شهرين



وأضاف خلال جولة قام بها في مدينة "كريات اربع": أن إسرائيل بصدد تلقي ملايين الجرعات في غضون شهرين، مشيراً إلى أن أول شحنات اللقاح من صنع شركة (استرازينيكا) البريطانية ستصل إلى إسرائيل خلال الأشهر القادمة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا وقد اتفق وزيرا الصحة والمالية، يولي ادلشتين، ويسرائيل كاتس، على أن يشمل قانون تعويض المتضررين من جراء اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) لتصوت الحكومة على ذلك خلال الأيام المقبلة.



وسيتم بهذه الخطوة إلزام إسرائيل بتعويض كل من تضررت صحته بسبب تلقيه هذا اللقاح.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتين، أنه لا نقص في جرعات اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) في إسرائيل، و"بالتالي لا تباطؤ في حملة التطعيم".