الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

حررت الشرطة اليوم مخالفاتٍ لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية، وذلك لعدم التزامهم بقرار الإغلاق وإجراءات السلامة العامة في محافظة جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء متابعة دوريات الشرطة لمدى التزام المواطنين بقرار الإغلاق المعلن عنه وإجراءات السلامة العامة فقد قامت الشرطة بتحرير 263 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات.



وأضافت الشرطة بأن الالتزام بقرارالإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.