شؤون فلسطينية

طوباس: الشرطة تغلق مخبزين وتحرر مخالفات سلامة عامة

طوباس: الشرطة تغلق مخبزين وتحرر مخالفات سلامة عامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة مخبزين لبيعهما مواد تموينية داخلهما، وحررت مخالفات سلامة عامة بحق المخالفين للبروتوكول الصحي في محافظة طوباس.

وذكرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة، بأنه وأثناء قيام الشرطة ليلة أمس بجولة تفقدية على المحال التجارية والمؤسسات والمنشآت في المحافظة للتأكد من إلتزامهم بالإغلاق وبالإجراءات وقرارات الحكومة تم إغلاق مخبزين وتحرير 56 مخالفة سلامة عامة خلال 24 ساعة الماضية.

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