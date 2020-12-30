شاهد: توقيع اتفاقية إنشاء مركز للتعبئة والتبريد والتسويق الزراعي











رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية وزير الزراعة رياض العطاري وقع اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، والجمعية التعاونية للتسويق الزراعي والري في محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، اتفاقية إنشاء مركز للتعبئة والتبريد والتسويق الزراعي في محافظة قلقيلية والممول من الحكومة الكندية وينفذ من قبل مؤسسة (فاو) بالشراكة مع وزارة الزراعة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي.وقال وزير الزراعة: إن تنفيذ هذا المشروع يأتي انسجاما مع رؤية الحكومة واستراتيجية وزارة الزراعة للتنمية بالعناقيد الزراعية الهادفة إلى زيادة وجودة الإنتاج وتطوير البنية التحتية والتسويقية لقطاع الزراعة.وأشار العطاري إلى أن هذا المركز سيخصص لتخزين الخضروات والفواكه شبه الاستوائية في المحافظة، والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز التنافسية والتصدير.وشكر العطاري الحكومة الكندية ومؤسسة (فاو) على أهمية مشروع دعم النمو الاقتصادي لتعزيز سلسلة القيمة الزراعية.