رئيس الوزراء يشارك طالبات مدرسة ثانوية حصة رياضيات عبر "تيمز" 30-12-2020





جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم، أ. د. مروان عورتاني، ومدير عام تربية بيت لحم أ. نسرين عمرو، وكادر المدرسة.



وأشاد رئيس الوزراء بتفاعل الطالبات مع الحصة، مؤكداً حرص الحكومة الدائم بالتعليم خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة (كوفيد -19)، شاكراً المديرة والمعلمة والطالبات والأهالي على إصرارهم على الإبقاء على حيوية العملية التعليمية في وجه تحديات مشهد (كورونا).



















رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس الوزراء د. محمد اشتية، طالبات مدرسة بنات بيت لحم الثانوية حصة رياضيات صفية عبر تطبيق مايكروسوفت "تيمز".